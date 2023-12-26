Milli Emlak'tan sudan ucuz arsa satışı. 5000 TL'si olan arsa sahibi olabilecek

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak'tan sudan ucuz arsa satışı. 5000 TL'si olan arsa sahibi olabilecek
Artık kenarda birikimi olanlar ucuz para ile arsa sahibi olabilecekler. İşte ayrıntılar…

Kamubülteni.com’da yer alan bilgilere göre, yatırımcılara yeni fırsat geldi. Kenarda birikimi olanlar varsa artık arazi alabilecekler.

Birikmiş 5000 TL'si olan varsa yaşadı. Milli Emlak uygun fiyatta arsa, arazi satışları yapıyor.

En uygun arsa Erzurum Köprüköy'de yer alıyor. Bu fiyat ise 5500 TL olarak açıklandı. 210,45 metrekare ve yatırım için uygun bir yerdir.

Erzincan Çayırlı'da da 323,71- 683,70 metrekare arasında arsalar 6500- 13.700 TL arasında olduğu belirtildi.

Milli Emlak internet adresinden ya da müdürlüğünden birebir başvuru yapılabilir.

Öte yandan satış ilanından 10 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor.

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İŞTE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Kimlik

İkametgah

Taşınmaz mal satış vaat sözleşmesi

Banka hesap dökümanı

Tapu harç, devir işlemleri için gerekli masrafları karşılayacak taahhütname

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