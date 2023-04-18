Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma

Milli Emlak'tan Hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma. 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma

Anadolu Ajansı'na göre, Hazine taşınmazlarına yönelik tahsil edilmesi gereken, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla ödenemeyen kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri gibi borçlar ve bu borçların gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçların yapılandırılarak ödenebilmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.

Tebliğ kapsamından yaralanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs'a kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine başvurmaları gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde ise başvuru tarihi 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Yapılandırılan alacaklar, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

Taksitle ödeme durumunda ilk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden birer aylık dönemler halinde ödenebilecek.(AA)

İlgili Haberler
Hazine duyurdu! Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı
Hazine duyurdu! Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı
Kamuya borçların yapılandırmasında detaylar belli oldu
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı