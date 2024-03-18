Milli futbolcu Orkun Kökçü Portekiz'i salladı. Geri adım atmadı

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği izinsiz röportajda kulüp ve teknik direktör Roger Schmidt’i eleştirmişti.

Schmidt tarafından son maçın kadrosundan çıkarılan yıldız futbolcu, yaşanan bu durum sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak duygularını ifade etti:

“Öncelikle belirtmek isterim ki, teknik direktöre ve takım arkadaşlarıma duyduğum saygı son derece büyük."

"Futbolda her detay kritik öneme sahiptir ve başarı, ancak her şeyin doğru işlemesiyle mümkündür. Bu, zaman zaman birbirimizi eleştirmemiz gerektiği anlamına da gelir. Geçtiğimiz aylarda kulübün iç vizyonu hakkında da görüşlerimi paylaştım."

"Kulübün vereceği kararlara saygı duyuyorum ve şimdi milli takım görevim için ayrılıyorum. Benfica’ya olan bağlılığımı sürdürmek ve taraftarlarımız için mücadele etmek üzere iki hafta sonra döneceğim."

"Bu muhteşem kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Gerçek Orkun’un tek bir amacı var: kazanmak! Sizler için savaşmaya her zaman hazırım.”