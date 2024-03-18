Yılmaz Vural ilk adımı attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK Denizlispor ile karşılaştı.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 51 puana ulaşan Menemen FK 5. Sıraya yerleşerek kendisini play-off potasına soktu.

Karşılaşmanın bitiminde büyük bir sevinç yaşayan Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Artık ligin sonuna doğru geliyoruz. Her maç çok kritik ve zorlu olacak. Hedefimiz normal sezonu ilk 6 içerisinde tamamlamak. Daha sonra Play-Off’lardan 1’inci Lig’e çıkmak için çabalayacağız. Artık hata yapma lüksümüz yok" dedi.