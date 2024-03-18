Yılmaz Vural ilk adımı attı

Sami Güntürkün Gürel
Yılmaz Vural ilk adımı attı
Sahasında Denizlispor'u mağlup eden Menemen FK'de Yılmaz Vural maç sonunda konuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK Denizlispor ile karşılaştı.

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Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 51 puana ulaşan Menemen FK 5. Sıraya yerleşerek kendisini play-off potasına soktu.

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Karşılaşmanın bitiminde büyük bir sevinç yaşayan Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Artık ligin sonuna doğru geliyoruz. Her maç çok kritik ve zorlu olacak. Hedefimiz normal sezonu ilk 6 içerisinde tamamlamak. Daha sonra Play-Off’lardan 1’inci Lig’e çıkmak için çabalayacağız. Artık hata yapma lüksümüz yok" dedi.

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