Fırat Aydınus'tan flaş Halil Umut Meler iddiası

Trendyol Süper Lig’in 30 haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Papara Park’ta oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 3-2 kazanırken Trabzonsporlu taraftarların maç sonunda sahaya girerek karıştığı skandallar güne damgasını vurdu.

Yaşanan olayları Hürriyet’teki köşesinde değerlendiren Fırat Aydınus maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında flaş iddialarda bulundu.

İşte Aydınus’un yazısı:

“MELER’İ YIPRATMAYA DOYAMADINIZ”

Yapay zeka, MHK ve TFF el birliği ile ülkenin en iyi hakemlerinden Meler’i yıpratmaya doyamadınız. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle dura dura oynanan bir ilk yarı vardı. Ancak Halil Umut Meler tarafından hiçbir yaptırım uygulanmadı. Ne takım kaptanlarını ne de temsilcileri devreye soktu. İlk yarı itibari ile zaten kendini belli eden ve sanki maça nokta koymak isteyen bir taraftar bölümü vardı ki, 55. dakikadan sonra da maç adeta maçlıktan çıktı. Rakip ya da kendi futbolcusu fark etmeksizin yabancı madde attılar. Bu süreçte Meler’in yaptırımları, daha doğrusu hiçbir yaptırım uygulayamaması hem oyunun hem de oyuncuların ahengini bozdu.

“FUTBOLU ANLAMSIZ BIRAKTILAR”

Bütün futbolcular her an kafalarına bir şey gelecek tedirginliği ile oynadılar. Trabzonspor’un ilk golünden sonra sahaya atılan yabancı maddelerin ardından Meler, kenara gelip nihayet temsilcilerle bir şeyler konuştu. Gerçekten yazık. Allah’tan, özellikle Trabzonsporlular olmak üzere her iki takımdan çoğu futbolcu itidalli davrandı. Aslında izahı olmayan yaşananlar, futbolu anlamsız bıraktı.

“HAKEM KARARLARININ ANALİZİNİ YAPMYAYA GEREK YOK”

Sahaya atılan maddeler, futbolun oynanmasının engellenmesi, bunların karşısına hakemin uyguladığı veya uygulamadığı yaptırımlar... Yok golden önce faul olup-olmaması, penaltıdan önce faul olup-olmaması, penaltıda kartın rengi kırmızı mı olmalıydı olmamalıydı, verilen-verilmeyen fauller ya da kartlar... Meşale sahadayken görüp oynatması-oynatmaması ve akabinde gol gelmesi, son dakikalarda köşe bayrağının orada bütün takımın birbirine girip boğazlar sıkılıp sadece 2 sarı kartla geçiştirilmesi vesaire, vesaire. Bu maçın yorumunu ve hakemin kararlarının analizi yapmaya gerek yok aslında.

“TAMAMEN İŞ BİLMEZLİK”

Şu maçta Halil Umut Meler’i verdiği ve vermediği kararlarla eleştirmek, hakemin kararlarını analiz etmek bence en son yapılacak şey. Ancak bir hakemin geleceğini düşünmeden maçlara atayan yöneticiler sonunda Halil Umut Meler’i ne hale getirdiğini aynaya bakıp bir düşünsünler. Büyük bir travmadan çıkıp daha mental anlamda kendini toparlamadan derbiyi yönettirip akabinde belki de ligin en hararetli geçecek maça atanması tamamen işi bilmezlik ve acemi yöneticilikten başka bir şey değil.

“MELER’İ YIPRATMAYA DOYAMADINIZ”

Halil Umut Meler gibi bir hakemi öyle bir hale getirdiniz ki sizden sonra gelecek yöneticiler maalesef belli bir süre Halil Umut Meler’i bu denli önemi maçlarda ve derbilerde kullanamayacak. Yapay zeka, MHK, TFF el birliğiyle ülkenin en iyi hakemlerinden biri ve ilk sıradaki Halil Umut Meler’i yıpratmaya doyamadınız.