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Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu

Milli golfçü Ali Berk Berker, İspanya'da şampiyonluğa ulaştı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:23
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Milli golfçü Ali Berk Berker şampiyon

Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
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Milli golfçü Ali Berk Berker, İspanya'da düzenlenen U18 Erkekler İspanya Golf Şampiyonası'nda tarih yazdı.

Ali Berk Berker bireysel olarak katıldığı U18 Erkekler İspanya Golf Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İspanya'nın Sevilla şehrinde 120 oyuncunun katılımıyla oynanan ve dört gün süren golf müsabakalarının üçüncü raundunda cut'ı geçen Ali Berk Berker, ilk raundu 73 (+2), ikinci raundu 71 (par), üçüncü raundu 69 (-2) gross skorla oynadı.

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Final raundunda 67 (-4) gross skor oynayarak günün en iyi skorunu yapan Berker, toplamda 280 (-4) gross skorla İspanyol golfçü Alvaro Pastor Roman ile play off'a kaldı.

İspanya Şampiyonası'nın talimatına göre turnuvayı kazanan sporcunun İspanyol olması kuralı olduğundan, play off yapılmadı. İki sporcu da birinci olarak ilan edildi. İspanyol oyuncu Alvaro Pastor Roman U18 Erkekler İspanya Şampiyonu olurken, Berker ise 'U18 Erkekler İspanya Şampiyonası Kazananı' kupasının sahibi oldu.

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