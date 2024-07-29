Milli kadınlar maçında muazzam gol

Paris 2024'te Kadınlar Futbol maçında Barcelona'nın İspanyol yıldızı Alexia Putellas, Nijerya’ya frikikten muhteşem bir gol attı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Japonya ile ilk maçını oynayan İspanya 2-1' yenmişti.

İspanya, C Grubu'ndaki ikinci maçında ise Nijerya ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 85'te Alexia Putellas'ın frikikten attığı muazzam golle sahadan galip ayrıldı.

PUTELLAS 30 YAŞINDA

Alexia Putellas, günümüz kadın futbolunun en parlak yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. 1994 yılında İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Mollet del Vallès'te doğan Putellas, futbola olan tutkusunu erken yaşlarda keşfetti ve kariyerine Sabadell'de başladı. Genç yaşta gösterdiği yetenekle Barcelona ve Espanyol gibi kulüplerin altyapılarında forma giydi.

BARCELONA’DA 8 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

Profesyonel kariyerine Espanyol B takımında adım atan Putellas, burada gösterdiği performansla A takıma yükseldi ve ardından Levante'ye transfer oldu. 2012 yılında Barcelona'ya dönen Putellas, burada kariyerinin zirvesine ulaştı. Barcelona ile sekiz lig şampiyonluğu, sekiz Copa de la Reina ve üç UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. 2020-21 sezonunda takımının tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli rol oynadı ve bu başarıyla kıtalararası üçlüyü tamamladılar.

BALLON D’OR KAZANDI

Putellas, 2021 yılında UEFA Kadınlar Oyuncusu Yılın Ödülü, Ballon d'Or Féminin ve FIFA'nın En İyi Kadın Oyuncusu ödüllerini kazanarak bu üç ödülü aynı yıl içinde kazanan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyon olmasına katkıda bulunarak uluslararası sahnede de başarılarını sürdürdü. Sahadaki liderliği, gol ve asistleriyle takımına katkı sağlayan Putellas, aynı zamanda teknik becerisi ve oyun zekasıyla tanınıyor. Sahada orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen Putellas, özellikle sol ayağıyla yaptığı isabetli paslar ve uzaktan attığı şık gollerle biliniyor. Futbol zekası ve sahadaki etkili oyunuyla genç futbolculara ilham veren Putellas, kadın futbolunun gelişimine büyük katkı sağladı.