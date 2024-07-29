Dünya milli masa tenisçimiz Sibel'i konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dünya milli masa tenisçimiz Sibel'i konuşuyor

Milli sporcu Sibel Altınkaya, Paris Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde 61 yaşındaki Ni Xia Lian ile mücadele etti. Rakibine ilk turda kaybeden ve oyunlara veda eden Sibel Altınkaya, dünya çapında gündem oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi masa tenisinde temsil eden milli sporcu Sibel Altınkaya, ilk turda 61 yaşındaki rakibi Ni Xia Lian ile karşı karşıya geldi.

İLK TURDA ELENDİ VE GÜNDEM OLDU
Sibel Altınkaya, South Paris Arena'da gerçekleştirilen son 64 turu maçında 61 yaşındaki Çin asıllı Lüksemburglu sporcu Ni Xia Lian'a kaybederek olimpiyatlara ilk turda veda etti.

Altınkaya, karşılaşmayı 3-11, 7-11, 11-9, 12-10 ve 6-11'lik setler sonucunda kaybetti.

DÜNYA SİBEL'İ KONUŞUYOR
Sibel Altınkaya, 61 yaşındaki rakibine kaybetmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

Sporseverler, Ni Xia Lian'ı tebrik ederken, bazı sporseverler ise Sibel Altınkaya'yı eleştirdi.

Bu maç sonrası sosyal medya ikiye bölündü.

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