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Türkiye-Lüksemburg maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takımımız'ın Lüksemburg ile bu akşam oynayacağı maçı ekrana getirecek kanal belli oldu

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 05:53
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Türkiye-Lüksemburg maçını yayınlayacak kanal belli oldu
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Ü Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 5. karşılaşmasında Lüksemburg’la karşı karşıya gelecek.

Grupta 12 puanla liderliğini sürndüren Milliler, bu maçı da kazanırs gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadro şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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