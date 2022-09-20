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Milli maçlar öncesinde Kuntz'tan özel istek

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg'la karşılaşacak Milli Takım'da teknik direktör Kuntz'tan çarpıcı tespit geldi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:16
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Lüksemburg ve Faroe Adaları için özel talebi ortaya çıkan Kuntz'tan flaş açıklama

Milli maçlar öncesinde Kuntz'tan özel istek
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Dizinde sakatlığı bulunan Merih Demiral antrenmana katılmadı.


Ay-yıldızlı ekibin idmanında dün geç saatlerde kampa katılan Ozan Kabak, Enes Ünal, Zeki Çelik ve Orkun Kökçü yer aldı. Dün salonda çalışan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da antrenmanda takımla çalıştı.
Antrenman Stefan Kuntz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Kuntz, yaptığı konuşmada oyuncularından, son iki maçı da gol yemeden kazanmalarını istedi.
İdman, ısınma ve pas çalışmasının ardından top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.
Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

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