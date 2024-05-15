Nedim Şener Ankara Emniyeti’ndeki olayları hangi cemaatin tezgahladığını açıkladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Nedim Şener, Hürriyet’teki köşesinde Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile yardımcısı Şevket Demircan görevden uzaklaştırılmasını yorumladı.

Şener, “17/25 Aralık 2013 FETÖ’nün hükümeti devirmeye yönelik emniyet ve yargı darbe kumpası’nın bir benzerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki Nurcu-Okuyucu diye bilinen bir grup tarafından tezgâhlandığı ortaya çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Şener’in yazısından ilgili kısım şöyle:

ESKİ BAKANLAR LİSTEDE

Soruşturma hükümete darbe anlamına gelen ‘Anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar’ kapsamında yürütülüyor.

“M7” adıyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın gizli tanık olarak ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül’ün, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu’nun isimlerini eklemesini istediğini, durumdan da “yukarısının” haberi olduğunu açıklamış, buna ilişkin ses kayıtlarını yayınlamıştı.

"MHP İLE İLGİLİ DE PATLAT, GEÇ"

Polis müdürü Şevket Demircan, gizli tanık olarak ifade verme konusunda Serdar Sertçelik’i ikna etmek için “Bize ‘Temiz Eller Operasyonu’nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen” diyerek kumpasın ne kadar büyük olduğunu işaret etmiş, MHP’ye de ifadesinde yer vermesini isteyerek “MHP ile ilgili de patlat, geç” demişti.

"TEMİZ ELLER OPERASYONU"

Bu da emniyet ekibinin kendi aralarında “Temiz Eller Operasyonu” adını verdikleri kumpasla Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’yi hedef aldıklarını ortaya koymuştu.