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Yunus Mallı milli maç öncesi kapıda kaldı

Türkiye- Hırvatistan maçı öncesi maçı izlemek isteyen Yunus Mallı, stat kapılarının kapanmsı sonrası içeri giremedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:48
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Milli maç öncesi Yunus Mallı stada giremedi

Yunus Mallı milli maç öncesi kapıda kaldı
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Türkiye - Hırvatistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde milli futbolcu kapıda kaldı.
Ajansspor'un haberine göre; Bursa Büyükşehir  Belediye Stadı'nda karşılaşmayı takip etmek isteyen Yunus Mallı, içeriye girmek isterken görevlilerin kapıyı kapatmasıyla kapıda kaldı.

FUTBOLCULAR GİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Daha önce 25 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yunus Mallı, stat kapısında kaldı. Milli futbolcunun yanı sıra Bursaspor'un kaptanı Enver Cenk Şahin ile tecrübeli oyuncular Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez de stada girmekte güçlük çekti. Yaşanan yoğunluktan dolayı görevliler, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Batı Tribünü, VİP ve Basın giriş kapısını 21.15'te kapattı.

TEPKİLER SONRASINDA KAPILAR AÇILDI
Kapıda yaşanan yoğunluk sonrası maça girmek isteyen taraftarlar ve basın mensupları yoğun tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında araya giren emniyet güçleri kapıyı açarak Yunus Mallı ve diğer futbolcuların içeriye girmesini sağladı. Mallı, yaklaşık 20 dakika kapıda beklemek zorunda kalmıştı.

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