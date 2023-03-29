Yunus Mallı milli maç öncesi kapıda kaldı

Türkiye - Hırvatistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde milli futbolcu kapıda kaldı.

Ajansspor'un haberine göre; Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşmayı takip etmek isteyen Yunus Mallı, içeriye girmek isterken görevlilerin kapıyı kapatmasıyla kapıda kaldı.

FUTBOLCULAR GİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Daha önce 25 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yunus Mallı, stat kapısında kaldı. Milli futbolcunun yanı sıra Bursaspor'un kaptanı Enver Cenk Şahin ile tecrübeli oyuncular Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez de stada girmekte güçlük çekti. Yaşanan yoğunluktan dolayı görevliler, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Batı Tribünü, VİP ve Basın giriş kapısını 21.15'te kapattı.

TEPKİLER SONRASINDA KAPILAR AÇILDI

Kapıda yaşanan yoğunluk sonrası maça girmek isteyen taraftarlar ve basın mensupları yoğun tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında araya giren emniyet güçleri kapıyı açarak Yunus Mallı ve diğer futbolcuların içeriye girmesini sağladı. Mallı, yaklaşık 20 dakika kapıda beklemek zorunda kalmıştı.