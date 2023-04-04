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191 bine yakın mayın imha edildi

Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) koordinatörlüğünde 2015'ten beri 191 bine yakın mayın imha edilerek 39 milyon metrekare alan mayından temizlendi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 19:38
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Milli Mayın Faaliyet merkezi 191 bine yakın mayını imha etti

191 bine yakın mayın imha edildi
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(AA) Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, mayın temizliğiyle mayın riski olan kırsal bölgelerde yaşayanların can güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Temizlenen alanlarda tarım ile hayvancılık faaliyetleri ve yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

39 MİLYON METREKARE MAYINDAN TEMİZLENDİ

MAFAM'ın 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha ederek 39 milyon metrekare alanı mayından temizlediği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atış ve tatbikat alanı ve kamu yatırımı olarak kullanılan yaklaşık 2 milyon metrekare alanda patlamamış mühimmat ve mühimmat artığının temizlendiği açıklandı.

MAYIN RİSK EĞİTİMİ VERİLDİ

Mayınlı alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik 6 bin kişiye mayın risk eğitimi verildiği ve farkındalık oluşturma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

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