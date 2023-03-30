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Geri çekilen Rusların ölüm tuzağı ortaya çıktı. Zelenskiy açıkladı

Rus askerlerin Ukrayna’da geri çekilmek zorunda kaldığı yerlerdeki ölüm tuzağı ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, Rusların mayın ve tuzaklarla çok sayıda Ukraynalının hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:39
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Geri çekilen Rusların ölüm tuzağı ortaya çıktı

Geri çekilen Rusların ölüm tuzağı ortaya çıktı. Zelenskiy açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avusturya Ulusal Meclisi'ndeki özel oturumda video konferans yoluyla konuştu. Avusturya'ya yardım ve destekleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy, özellikle bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve vücutlarının belirli kısımları yanan Ukraynalı yaralıların Viyana, Linz ve Graz'daki hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, Başbakan Karl Nehammer başta olmak üzere Avusturya halkına minnettarlığını sunduğunu söyledi.

Zelenskiy, bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 400. günü olduğunu belirterek "Her gün istisnasız, her gün bu savaş nedeniyle insanlarımızı kaybediyoruz" dedi.

Ukrayna halkının yalnız çatışmalar nedeniyle ölmediğine, Rus güçlerinin elinden kurtarılmış bölgelerde de kayıplar yaşandığına, karşı tarafın geride bıraktığı mayın ve benzeri tuzaklar nedeniyle sivil halkın hayatını kaybetmeye ya da yaralanmaya devam ettiğine işaret eden Zelenskiy, "174 bin kilometrekare Ukrayna toprağına mayınlar döşendi. Bu mayınlar henüz patlamış değil, mayın yerleştirilen alan Avusturya'nın yüz ölçümünün iki katına tekabül ediyor" diye konuştu.

RUSLARIN ÖLÜM TUZAĞINI AÇIKLADI

Zelenskiy, Rusların geri çekilmek zorunda kaldıkları bölgelerde, mayın ve tuzaklar geride bıraktıklarını, tarla, bahçe gibi alanlara mayın döşendiğini, günlük yaşamda kullanılan, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi araç gereçlerin içerisine ya da koltuklara el bombalarıyla tuzaklar kurulduğunu, çok sayıda Ukraynalının bu şekilde hayatını kaybettiğini anlattı.

Ukraynalılar olarak herhangi bir ülkenin iç işlerine karışmak ya da herhangi bir gerginlik yaşamak gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Zelenskiy, "Biz, kendi topraklarımızda, kendi evimizde güvenlik ve huzur, özgürlük ve mutluluk istedik. Toplumların güvenlik ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan uluslararası anlaşma ve kararların uygulanmasını istedik. Bunlar çok fazla istekler mi?" ifadelerini kullandı.

 

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