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Milli Muharip uçağın görev bilgisayarı Bulgar basınında haber oldu

Milli Muharip uçağın kasım ayında tanıtılan görev bilgisayarı Bulgar basınında gündem oldu. Bulgar askeri sitesinde yayınlanan haberde uçağın bilgisayarının tanıtılması ve özellikleri yer aldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:56
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Milli Muharip uçağın görev bilgisayarı Bulgar basınında haber oldu

Milli Muharip uçağın görev bilgisayarı Bulgar basınında haber oldu
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Milli Muharip Uçağın görev bilgisayarı geçtiğimiz kasım ayında tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bütçe görüşmeleri sırasında uçağın bilgisayarını getirerek tanıttı. Varank,  “Zamanından önce TUSAŞ’a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi” dedi.

MMU’nun görev bilgisayarı TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Görev bilgisayarı; yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyetine sahip olacak. Görev bilgisayarına kritik yazılımlar yüklenebilecek. Bilgisayar, güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi barındıracak. Motor çalıştırma, görev sistemleri ve hava aracı yönetim sistemleri arayüz ve foksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştirecek.

BULGAR BASININDA GÜNDEM OLDU

Milli Muharip uçağın görev bilgisayarı Bulgar basınında gündem oldu. Bulgarianmilitary.com adlı internet sitesinde yayınlanan haberde uçağın bilgisayarının tanıtıldığı bilgisi verildi. International Defence Analysis adlı Twitter hesabının yaptığı paylaşıma dayandırılan haberde uçağın özelliklerine ve yapım sürecine de yer verildi.

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