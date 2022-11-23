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Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı

Milli Muharip Uçak Projesi'nde uçak prototipinin gövde ve kanat modülü parçaları montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması da resmi olarak başlamış oldu

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:14
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Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı

Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
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Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçildi. Uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi'nde kritik bir aşaması tamamlandı.
Projede en kritik aşama olan sürece geçilirken, gövde parçaları nihai montaj hattına taşındı. Bu kapsamda projeye ilişkin son montaj hattı başlangıç töreni Milli Savunma Bakanlığı, SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından yetkililerin katılımıyla TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.

Milli Muharip Uçak prototipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşınırken, bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri hayata geçirilecek olan ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması da resmi olarak başlamış oldu.

Projenin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir uçak mühendisi olarak böyle bir uçak yapım sürecinde bulunmanın kendisi için bir rüya olduğunu ifade etti.

Projenin aynı zamanda sanayiyi çeken bir lokomotif olduğunu dile getiren Demir, "Onlarca alt sistemle ilgili yan sanayi ve teknolojimizi hareketlendirmiş durumdayız. Bu yolculukta inşallah hep beraber gideceğiz" diye konuştu.(AA)

 

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