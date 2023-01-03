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Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022 yılı boyunca 6 milyon 649 bin 163 kişi tarafından ziyaret edilerek rekor kırdı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 18:05
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Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru

Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
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AA

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ardından turizmde yaşanan hareketlilik sonrası Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 98 artış gösterdi.

Ziyaretçi verilerinde 2019 ve 2022 yılı arasında da yüzde 58 artış yaşandı. 2019'da 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçen toplam ziyaretçi sayısı, 2022'de 6 milyon 649 bin 163'e yükseldi.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Sarayları, 2021'de de 2 milyon 957 bin 187 kişi ziyaret etmişti.

Söz konusu artışta 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle de Dolmabahçe Sarayı ilk sıralamada yer aldı. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı ise Beylerbeyi oldu ve 392 bin 804 turisti ağırladı.

Ziyaretçi verilerinde geçen yıl ramazanda açılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de dikkati çekti. 8 Nisan 2022 tarihinde ziyaretçiyle buluşan müzeyi bugüne kadar 777 bin 736 kişi gezdi. 2021 yılının nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçi sayısını artıran adresler arasında yer aldı. Müze, 2022 yılında 185 bin 425 kişinin uğrak noktası oldu.

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