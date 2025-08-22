Milli Savunma Bakanı Güler, Hulusi Akar’ı sildi!

Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile eski bakan Hulusi Akar arasında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre, Akar’ın 2015 yılında Pensilvanya’ya yazdığı bir mektup nedeniyle Güler, bir yıldır Akar’a randevu vermiyor. Ataklı, Bu mektubun içeriği Erdoğan’a iletilmiş ve iktidar içinde ciddi bir rahatsızlık yarattığını söyledi.

İmamoğlu çok üzgün diyerek açıkladı: İddianame hazırlanıyor çok yüksek cezalar talep ediliyor!

Akar’ın şu anda Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı, ancak yeni bakan Güler’den sürekli randevu talep etmesine rağmen geri dönüş alamadığı belirtiliyor. Ataklı, bu durumu “Erdoğan sonrası iktidar mücadelesi” olarak yorumlarken, AKP içinde mevzi kazanma çabalarının hızlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

İÇERİDE MÜTHİŞ BİR KAVGA VAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar biliyorsunuz ikisi de eski Genelkurmay Başkanları Erdoğan bu işin kolayını buldu. Eski Genelkurmay Başkanlarını Milli Savunma Bakanı yapıyor. Şimdi Hulusi Akar ile Milli Savunma Banı Yaşar Güler arasında arasında şöyle bir sorun var. Hulisi Akar eski Milli Savunma Bakanı ama yeni milletvekili aynı zamanda onu Milli Savunma Komisyonu’nun Başkanı yaptılar. Akar yeni Milli Savunma Bakanı’ndan randevu istiyormuş. Fakat son bir yıl boyunca Yaşar Güler, Akar’a randevu vermiyor. Şimdi geliyorum, hoplayacağımız yer gerekçe. Akar 2015 yılında Pensilvanya'ya mektup yazmış. Yaşar Güler de bunu almış Erdoğan'a demiş ki “Efendim bu şahıs benden bir önceki Genelkurmay Başkanı buraya bunu yazdı.” Bak bir yıldır randevu vermiyor. Yaşar Güler, Akar'ın Pensilvanya deyince ne olduğunu anlıyorsunuz. Oraya yazdığı mektubu demiş ki, "Efendim bu adam bak bunu yazıyor." Şimdi Erdoğan ne yapacağını bilemiyor tabii. Diyorum ya durumu çok sıkışık. Etrafı çevrilmiş. Şimdi ne oluyor diyeceksiniz. İçeride güç kavgası yapılıyor. Bunun dediğini bu bozmaya çalışıyor. Onun bozduğunu bu düzeltmeye çalışıyor. İçeride müthiş bir kavga var. Niye? Erdoğan sonrası. Çünkü Erdoğan yoksa AKP bir hiç. O zaman bir mevzi tutmak zorundalar.

Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile

Fatih Altaylı’dan dikkat çeken kulis: CHP Eylül’de sürpriz adım atacak!