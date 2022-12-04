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Yunanistan ve Suriye'den sızma girişiminde bulunan 5 FETÖ, 1 PKK/PYD mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den yurda sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:01
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den yurda sızmaya çalışan 5'i FETÖ 1'i PKK/PYD mensubu 6 kişinin yakalandı

Yunanistan ve Suriye'den sızma girişiminde bulunan 5 FETÖ, 1 PKK/PYD mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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