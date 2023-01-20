﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutmayacağız. 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.