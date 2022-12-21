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MSB, KKTC'deki 'Kanlı Noel' şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rum terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihte "Kanlı Noel" olarak anılan katliamda şehit olanları yaptığı paylaşımla andı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:23
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Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihte Kanlı Noel olarak anılan katliamda şehit olanları andı

MSB, KKTC'deki 'Kanlı Noel' şehitlerini andı
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MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, 59 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı hatırlatıldı.

Saldırılarda Kıbrıs Türklerinin öldürüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"59 yıl önce Kıbrıs Türkü, Rum Terör örgütü EOKA tarafından barbarca ve vahşice katledildi. 'Kanlı Noel' olarak anılan olaylarda çocuk, yaşlı, kadın demeden yüzlerce kardeşimizi barbarca katleden Rum teröristleri lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Paylaşımda, saldırıların anlatıldığı videoya da yer verildi.

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı saldırılar silsilesinde 364 kişi şehit düşmüş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

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