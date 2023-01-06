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Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli askeri personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli asker olarak istihdam etmek üzere personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 22 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 07:48
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Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli askeri personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli askeri personel alacak
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Kamuilan sitesinde yer alan ilana göre;
Değerli Adaylar; Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

> Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),

> Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

 

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