MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." denildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." denildi.
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