Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı   

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, “Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza” ifadesi ile paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, “Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza” ifadesi ile paylaştı.
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