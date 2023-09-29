SOLOTÜRK pilotlarından gösteriyi izlemek için Iğdır'dan gelen 4 yaşındaki Can'a özel karşılama

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'dan İzmir'e TEKNOFEST'teki SOLOTÜRK gösterisini izlemek için gelen kanser tedavisi gören minik Can'ın pilotlarla bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

KAYNAK: AA
SOLOTÜRK pilotlarından gösteriyi izlemek için Iğdır'dan gelen 4 yaşındaki Can'a özel karşılama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanlık, direnç, mücadele… Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü askerleri gibi… Tıpkı Hava Kuvvetlerimizin dirençli pilotları gibi… İzmir TEKNOFEST'te tanıdığımız Iğdırlı minik Can'da, yukarıda vurguladığımız özelliklerin hepsi var. O en güçlülerden. Çünkü o 4 yaşında yakalandığı kanser hastalığına var gücüyle direndi. Minik vücuduyla onlarca ameliyatı atlatarak bir o kadar da kemoterapi tedavisi gördü. Can'ımız küçük yaşta tüm bu zorluklara karşı koyarak hastalığını neredeyse savuşturmayı başardı. Kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız, çok sevdiği SOLOTÜRK'ü izlemek isteyince ailesi onu Iğdır'dan İzmir'e getirdi."

msb2.jpg

Can'ın SOLOTÜRK ekibince karşılandığı ve onlarla unutulmaz anlar yaşadığı ifade edilerek "Kahraman pilotlarımız tarafından SOLOTÜRK uçağına götürülen Can evladımızı yakından tanıyınca onun da gerçek bir SOLOTÜRK olduğunu anladık. Unutma Can, seni çok seviyoruz. Hiçbir zaman gülmeyi ihmal etme, bu neşeni kaybetme. Seni de bir gün bu ülkenin kahraman bir evladı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görmeyi umuyoruz. Sen gerçek bir SOLOTÜRK'sün ama unutma asla yalnız değilsin." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, minik Can'ın SOLOTÜRK pilotlarıyla buluştuğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

İlgili Haberler
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
MSB'den Büyük Taarruz'un 101'inci yılına özel video
MSB'den Büyük Taarruz'un 101'inci yılına özel video
MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüne özel klip
MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüne özel klip
Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı   
Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Bakan Koca'dan 'Dünya Kalp Günü' paylaşımı Güncel
Bakan Koca'dan 'Dünya Kalp Günü' paylaşımı
28 öğrencisine istismar sanığı öğretmen yeniden hakim karşısında Güncel
28 öğrencisine istismar sanığı öğretmen yeniden hakim karşısında
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı Güncel
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz" Güncel
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz"
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama Güncel
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Güncel
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması