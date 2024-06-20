Jose Mourinho gelir gelmez uygulamaya koydu. O kurallar can yakacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho gelir gelmez uygulamaya koydu. O kurallar can yakacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jose Mourinho, Samandıra'daki ilk mesaisinde uyulması gereken kuralları açıkladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli dünyaca ünlü çalıştırıcı, bugün Samandıra'ya gidip mesaiye başlamıştı.

Sportif direktör Mario Branco ile görüştükten sonra kulüp görevlileriyle bir toplantı gerçekleştiren Jose Mourinho bazı uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho'nun İstanbul'a geliş görüntülerinden oluşan bir video yayınladı. Kulübün YouTube hesabında yer alan görüntülerde Jose Mourinho'nun konuşmaları da yer aldı. Portekizli hocanın futbolcularına idman saati konusunda ilk mesajı gönderdi.

İşte Jose Mourinho'nun o sözleri:

"İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim.

Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim.

Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam."

Jose Mourinho'nun ayrıca uyulmasını istediği kurallar listesi de ortaya çıktı. İşte Portekizli hocanın uyulmasını istediği kurallar:

1. Antrenmanlara geç kalan oyuncu, takımla birlikte çalışamaz.

2. Takım otobüsü her zaman vaktinde kalkar. Geçen kalanlar karşılaşmada oynayamaz.

3. Her antrenman sonrası ekstra fiziksel çalışmalar yapılacak.

4. Sakatlar antrenmandan 1 saat önce tesislere gelip doktor kontrolünden geçecek.

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