Milli Takım Almanya'yı 3-0 yendi

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Almanya'ya set vermedi.

KAYNAK: AA
Milli Takım Almanya'yı 3-0 yendi

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan’ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım dördüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Almanya'yla karşılaştı.

Rakibini 25-11, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında bu gece TSİ 22.00'da ev sahibi Hırvatistan'la karşılaşacak.
(AA)

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