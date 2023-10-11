Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda 3-2 mağlup oldu

023 Paravolley Avrupa Şampiyonası A Grubu Macaristan ile karşılaşan Milli Takım 3-2 mağlup oldu.

KAYNAK: AA
Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda 3-2 mağlup oldu

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 2023 Paravolley Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da düzenlenen şampiyonada milli takım, Macaristan'a 25-20, 21-25, 25-23, 22-25, 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.

Milli takım organizasyondaki ilk maçında da Almanya'ya 3-0 yenilmişti.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlarına yarın çıkacak. Türkiye, TSİ 10.00'da Sırbistan, 16.30'da ise Letonya'yla karşılaşacak.

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