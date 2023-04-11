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Milliler Azerbaycan ile berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 21:14
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Milli Takım Azerbaycan ile yenişemedi

Milliler Azerbaycan ile berabere kaldı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dalga Arena'da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Gamzenur Yaman, Berna Yeniçeri, İlayda Civelek, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Busem Şeker, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz ilk 11'iyle çıktı.

Milliler, Azerbaycan ile 8 Nisan'da da karşılaşmış ve müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan önce ilk maçta sakatlanan Selda Akgöz ve Kader Hançar'ın formalarıyla takım pozu vererek arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(AA)

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