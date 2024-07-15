Milli Takım Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki beşinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Grup’ta mücadele eden milliler, beşinci maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Sofya’da oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazandı.
Grubunda ikinci galibiyetini alan milli takım, şampiyonadaki altıncı maçını 17 Temmuz’da Ukrayna ile oynayacak.
Milli voleybolcularımız galibiyetin ardından milli futbolcumuz Arda Güler'in gol sevincini yaparak objektiflere poz verdi.
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