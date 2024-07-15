Milli Takım Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

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Milli Takım Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı 5. maçında Bulgaristan'a set vermedi.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki beşinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Grup’ta mücadele eden milliler, beşinci maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Sofya’da oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunda ikinci galibiyetini alan milli takım, şampiyonadaki altıncı maçını 17 Temmuz’da Ukrayna ile oynayacak.

Milli voleybolcularımız galibiyetin ardından milli futbolcumuz Arda Güler'in gol sevincini yaparak objektiflere poz verdi.

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