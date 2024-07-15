Servet Yardımcı'ya yapılan şantajı ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki namahrem bilgilere ulaştı

Yüreğimize su serpilmişti.

'Nihayet TFF için kapı gibi başkan adayı çıktı. Atama dönemi bitti! Gerçek manada seçim kongresi yapılacak' diyorduk.

Servet Yardımcı.

Rizeli İş adamı.

Çevresi geniş. UEFA yönetiminde. Öyle ya artıları çok.

Bir anda ibre O’na döndü.

Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası bulmakta sıkıntı bile çekiyordu.

Ki…

Peki ne oldu da, pat diye çekildi.

Pardon KAÇTI..

Çok şey yazıldı. Çizildi. Konuşuldu.

Mutlak çoğunun payı var.

Yardımcı’ya Nyon’da (İsviçre. UEFA Merkezinin olduğu kasaba) kayda alınmış gizli ve özel çekimler olduğu iletiliyor. Yurt dışından açılan fake (sahte) sosyal medya hesaplarından aynı anda yayımlanacağı ileri sürülüp, aba altından sopa gösteriliyor.

İşte Yardımcı’nın sigortası burada atıyor. Özel hayatına yapılan müdahale.

Anında karar veriyor.

Kaçıyor!..

Tozu dumana katıp. Arkasına bakmadan.

Bu işler yürek ister. Ve de güçlü iskelet.

Elinizden geleni ardınıza koymayın deyip devam etmek.

Bahsedilen kaset var, veya yok.

Ahlaksızlığa karşı, aynı yoldan cevap verip dik duracaksın.

İşte olayın perde arkası bu.

BAKAN İSTİFA ETMELİ

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak için icraatsız tek spor bakanı yakıştırması yapılıyor.

Hakkını yiyorlar.

Santral memuru gibi.

İyi sonuçlar sonrası telefonu eline alıp, soyunma odasına dalıyor.

Gemiyi kurtaran kaptan edasında.

Kimse yüzüne bakmıyor.

Öyle ki, Riva’ya gittiğinde bile TFF binasına giremiyor!.

Tam karşısındaki bakanlığına ait kamp merkezinde zaman geçiriyor.

Vahim tablo.

İşte bu iş bilir spor bakanımız açıklama geçti. TFF seçimlerine müdahil olmadığını belirtti ya.

Gaak ga-gaaak..guuk..

Evet anladınız. Halk deyime ile, buna kargalar bile gülüp geçti.

Sadece iki örnek vereceğim.

1 - Daha önce farklı konu için yazmıştım. Rizespor’un gölge başkanı Bak’tır. Bakanlığı ile alakası yok. Öncesinde de, şimdi de. O, kimi isterse başkan olur. Kimi işaret ederse yönetici. Kimi derse hoca. Kimi aday gösterirse destek. Bak, istemeden, talimat vermeden Rizespor, Büyükekşi veya başka aday için imza verecek. Mümkün mü. Asla.

2 - Hollanda - Türkiye maçı öncesi. Beşiktaş eski yöneticisi Ahmet Kavalcı, otelde Bakan Bak’ın yanına gidiyor. O da Rize eşrafından. Yardımcı’nın yönetiminde olduğunu belirtip desteklerini arz ediyor. Devletin Bakanı ne cevap veriyor. “Servet beyin bazı durumları söz konusu. Bildiğim kadarı ile çekilecek.” Olaya gel olaya.

YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI VER DEMİŞLER

Sevgili dostlar, güzel insanlar. Olaylara bakar mısınız Allah aşkına.

Tarafsız olması gereken bakan bey ne halde. Vekil desen öyle. Hala o koltuklarda cirit atıyorlar.

Oysa istifa etmeleri kaçınılmaz olmalıydı.

Yiğidi öldür, hakkını ver demişler. Mehmet Büyükekşi’ye bravo.

Yüzünü gören kafasını baykuş gibi 360 derece çeviriyor! İsteyen yok. Ama arkasında gizli bir güç var.

O’nun da ne olduğu malumunuz. Sporun içinde kalıyorum.

Uzatmayayım, en tepeden, en alta kadar her kademeyi bağlamış.

Dört büyükler başta diğer kulüpler Karaları bağlamış.

Riva’daki yangın bacayı sarmış.

Seçim arefesinde kongrenin öteleneceği yazılıp çiziliyor.

Sadece bakın beş değil; 3-4 gazeteci tarafından.

Euro 2024 için Almanya’ya götürülen beleşçi tayfa üç maymunu oynuyor.

Oynayın sevgili meslektaşlar oynayın.

Ohhh yandan. Patlat, çatlat. Sefam olsun. Vur patlasın, çal oynasın…

Yediğiniz hurmalar gün gelir, vicdanınızı tırmalar.

Sahi dört büyük kulüp başkanları..

Aloooo sesim geliyor mu?

Gelemez. Mutlaka yazı okunuyordur ama.

Siz neler demiştiniz.

Ali Koç: Büyükekşi’den tamamen desteğimizi çektik. Artık orada duramaz.

Hasan Arat: Federasyonda gasp edilen haklarımız için temizlik yapacağız.

Dursun Özbek: Adil yönetim için gerekli adımları hep birlikte atacağız.

Ertuğrul Doğan: Kulüplerin istemediği kişiler o koltukları işgal edemezler. Buna izin vermeyiz..

Hadi Trabzon’u şimdilik ‘es’ geçelim. Eski başkanımız aday. Destek olacağız çıkışını yaptılar.

Ya diğerleri.

Sizleri ayrıca tebrik ediyorum.

Şu tribünler olmasa kime oynayacaksınız merak ediyorum.