Milli takım Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu

Kaynak: AA
Milli takım Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu
BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda milli takımımız finalde Şili'ye 2-1 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamladı

Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, finalde Şili'ye 2-1 kaybederek ikinci oldu.

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de 21 ülkeden 44 takımın mücadele ettiği organizasyona "wild card" ile katılan Quad Milli Takımı, şampiyonada ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı.

Diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale kaldı.

Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı, finalde ise Şili ile karşılaştı. Finalde Şili'ye 2-1 yenilenen mililer, şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

Öte yandan, Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Avusturalya ise turnuvadı üçüncü sırayı aldı.

Karşılaşmayı Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile çok sayıda spor sever de izledi.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde TTF Başkanı Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilileri tarafından dereceye giren ülkelerin sporcularına madalya, şampiyon Şili'ye ise kupası verildi.

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