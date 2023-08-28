Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ABD'ye karşı oynadığı Dünya Şampiyonası 5-6 klasman maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

KAYNAK: AA
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Editör: Ufuk Cingöz

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 5-6 klasman maçında ABD ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 26-28, 25-20, 25-19, 25-18 set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı.

Çin'in dünya şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda İtalya 2'nci, Brezilya 3'üncü, Japonya 4'üncü basamakta yer aldı.

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