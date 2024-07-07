Milli Takım elendi küçük çocuk kendinden geçti. Yere vura vura ağladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştı ve maçı 2-1’lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

Sakarya’da ekran başında maçı takip eden bir çocuk ise son dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Milli takımın EURO 2024’te çeyrek finalde elenmesi, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Sakarya’da karşılaşmayı izleyen bir çocuk, maçın son bölümlerinde kaçan gol pozisyonlarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Millilerin son dakikalarda kaçırdığı golün ardından sinirinden halıyı yumruklamaya başlayan bu küçük çocuğun üzüntüsü, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.