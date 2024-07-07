Milli Takım elendi küçük çocuk kendinden geçti. Yere vura vura ağladı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Milli Takım elendi küçük çocuk kendinden geçti. Yere vura vura ağladı

A Milli Takım'ın, Hollanda maçını izleyen küçük bir çocuğun elendikten sonra yaşadığı üzüntü saniye saniye kaydedildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştı ve maçı 2-1’lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

Sakarya’da ekran başında maçı takip eden bir çocuk ise son dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Milli takımın EURO 2024’te çeyrek finalde elenmesi, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Sakarya’da karşılaşmayı izleyen bir çocuk, maçın son bölümlerinde kaçan gol pozisyonlarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Millilerin son dakikalarda kaçırdığı golün ardından sinirinden halıyı yumruklamaya başlayan bu küçük çocuğun üzüntüsü, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

gr4ml6zxaaa7-gi.jpeg

İlgili Haberler
Arda Güler'den flaş Milli Takım açıklaması
Batshuayi'den Fenerbahçeliler'i çıldırtan itiraf
Son Haberler
Canan Karatay tıp dünyasını ikiye böldü. 'Asla ama asla kullanmayın' dedi Gündem
Canan Karatay tıp dünyasını ikiye böldü. 'Asla ama asla kullanmayın' dedi
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor Ekonomi
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
Arda Güler'den flaş Milli Takım açıklaması Spor
Arda Güler'den flaş Milli Takım açıklaması
Her sabah Türk kahvesi içenler dikkat. Bu gerçek yıllar sonra ilk kez açıklandı Sağlık
Her sabah Türk kahvesi içenler dikkat. Bu gerçek yıllar sonra ilk kez açıklandı
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak Ekonomi
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı Ekonomi
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı