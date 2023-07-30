Milli Takım gol yağdırdı

17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında İrlanda'yı 20-5 yendi

KAYNAK: AA
Milli Takım gol yağdırdı

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında İrlanda'yı 20-5 mağlup etti.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında 5 müsabaka oynandı.

C Grubu'nda Slovakya Romanya'yı 12-4, Malta da İsviçre'yi 15-7 mağlup etti. A Grubu'nda ise Macaristan, İspanya'yı 15-8, İtalya da Hırvatistan'ı 10-5 yendi. D Grubu'nda Büyük Britanya ile Sırbistan, 9-9 berabere kaldı.

Akşam senasında ise B Grubu'nda Yunanistan, Fransa'yı 23-4, Hollanda da İsrail'i 12-10 yendi.

Günün son maçında İrlanda ile Türkiye karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci devre üstünlüğü ele alan Türkiye, Hanzade Dabbağ'ı etkili oyunuyla müsabakadan 20-5 galip ayrıldı.

Milli takımda Hanzade Dabbağ 9 golle en skorer oyuncu oldu.

Gruptaki 3. maçında, 3. galibiyetini alan Türkiye, liderliğini sürdürdü.

Turnuvaya yarın grup maçlarıyla devam edilecek. (AA)

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Arda Güler'in lisansı dondurulabilir: Flaş gelişme Spor
Arda Güler'in lisansı dondurulabilir: Flaş gelişme
Yoncagül Yılmaz ve Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonu Spor
Yoncagül Yılmaz ve Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonu
Trabzonspor'dan eski başkanına doğum günü kutlaması Spor
Trabzonspor'dan eski başkanına doğum günü kutlaması
Akbelen Ormanları'nın 10 yıllık değişim uydudan böyle görüntülendi Güncel
Akbelen Ormanları'nın 10 yıllık değişim uydudan böyle görüntülendi
Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 4 yaralı Güncel
Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 4 yaralı
Buzdolabını tamir ederken hayatını kaybetti Güncel
Buzdolabını tamir ederken hayatını kaybetti