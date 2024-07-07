Öyle bir pankart açtılar ki. Montella buna ne diyeceksin bakalım

Arif Aydın Kaplan
Öyle bir pankart açtılar ki. Montella buna ne diyeceksin bakalım

EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda'ya kaybeden A Milli Takım, turnuvaya veda etti. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın hamleleri ise yeni mezunları isyan ettirirken, gündem yaratan bir pankart açtılar.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen milliler, maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

1-0'lık skoru koruyamayan Ay yıldızlılar, gelen 2 golü engelleyemedi.

''MONTELLA OYUNCU DEĞİŞTİRENE KADAR MEZUN OLDUK''
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın hamlelerini eleştiren bir pankart hazırladı.

Öğrenciler, mezuniyet töreninde açtıkları pankart ile gündem oldu.

Yeni mezunların açtığı pankartta, "Montella oyuncu değiştirene kadar mezun olduk" ifadelerini yer aldı.

HOLLANDA'NIN GOLÜNDEN SONRA HAMLE YAPTI
Maçın 35. dakikasında Samet Akaydin, attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Daha sonrasında Hollanda, 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.

Montella, Türkiye'nin yediği golden 1 dakika sonra oyuna Okay, Kerem, Zeki ve Cenk Tosun'u dahil etti.

Semih Kılıçsoy'un da oyuna 89. dakikada girmesi taraftarları çıldırttı.

Özellikle Semih Kılıçsoy'un az bir süre yakalayıp girdiği gol pozisyonları, 'Kenan Yıldız kadar oynayamaz mıydı?' sorularını beraberinde getirdi.

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