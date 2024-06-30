Milli takım ikincide başardı

Kaynak: AA
Milli takım ikincide başardı

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimiz ikinci maçında İtalya'yı mağlup etti.

Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 79-74 mağlup etti.

Rrezon ve Kaan'ın basketleriyle karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, üçüncü dakikayı 9-4 önde geçti. Perez ve Nistrio ile sayılar bulan ve 5. dakikada skora dengeyi (10-10) getiren İtalya, ilk çeyreği 28-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Gerevaglia'nın elinden bulduğu üst üste sayılarla başlayan İtalya, bir ara farkı 15 sayıya (36-21) kadar çıkardı. Temposunu artıran ve yakaladığı 11-0'lık seriyle 39. dakikada 41-40 öne geçmeyi başaran milliler, soyunma odasına da 43-42 üstünlükle gitti.

Mathis, Hassan ve Gerevaglia'nın sayılarıyla 25. dakikada skor üstünlüğünü (55-51) ele geçiren İtalya karşısında seyircisinin de desteğini alarak oyuna ağırlığını koyan milliler, son çeyreğe 61-60 önde girdi.

Son çeyrekte yakaladığı 5 sayılık seriyle bitime üç dakika kala farkı 7 sayıya kadar (69-76) çıkaran milliler, salondan 79-74 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki son maçında 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşılaşacak.

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