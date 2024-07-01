Milli Takım İspanya'ya yenildi. Çeyrek final ümitleri tükendi

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda heyecan dolu anlara sahne olan 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye, İspanya karşısında zorlu bir mücadele verdi. Ancak güçlü rakibi karşısında 14-3’lük skorla mağlup olarak çeyrek final umutlarını yitirdi.

Dünya çapında genç yeteneklerin kıyasıya rekabet ettiği şampiyonanın dördüncü gününde, son 16 turundan elenen takımlar sıralama mücadelesine çıktı. Fransa, Zimbabve’yi 11-4, Çekya ise Yeni Zelanda’yı 7-6 yenerek rakiplerini geride bıraktı.

Türkiye’nin çeyrek final yolundaki engeli İspanya oldu. Kıyasıya geçen mücadelede İspanya’ya 14-3 mağlup olan milli takım, ilk sekiz takım arasına giremedi. Türkiye, şampiyonadaki konumunu belirleyeceği sıralama maçında yarın saat 11.30’da Çin ile karşılaşacak.

Şampiyonanın diğer karşılaşmalarında ise Hollanda, Güney Afrika’yı 13-3, Hırvatistan, Kanada’yı 11-7, Yunanistan, Almanya’yı 16-3, Macaristan, Tayland’ı 16-5, ABD, Çin’i 14-3 ve Avustralya, Ukrayna’yı 16-0 mağlup etti. İtalya da Sırbistan’ı 18-7 ile geçti.

Çeyrek final heyecanı yarın yapılacak 10 maçla sürecek. Hollanda-Hırvatistan, Yunanistan-Macaristan, ABD-İspanya ve Avustralya-İtalya çeyrek finalde mücadele edecek takımlar olarak belirlendi.