Batshuayi Fenerbahçeliler'i çıldırttı. Galatasaraylılar mest oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti, 3 yıllık imzayı attı. Sarı-Kırmızılı kulübün transferini resmen açıkladığı Belçikalı futbolcunun net 3 milyon Euro maaş alacağı, toplam 3 milyon Euro da imza parası verileceği bildirildi.

Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza attıktan sonra ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birinin formasını giyecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getiren Batshuayi şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili taraftarlar, Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehrine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!''

Belçikalı futbolcunun, "En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum" ifadesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında rahatsızlık yarattı. Sarı-Lacivertli taraftarlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getiriken, Galatasaraylı taraftarlar bu sözler nedeniyle keyifliydi.