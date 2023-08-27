Milli Takım kritik sınavda. Belçika Türkiye maçının kanalı belli oldu

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Belçika ile karşılaşacak. Maçı canlı yayınlayacak kanal belli oldu.

Milli Takım kritik sınavda. Belçika Türkiye maçının kanalı belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Belçika ile karşılaşacak.

Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika ile mücadele edecek.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Şampiyonada 24 takımın mücadele ettiği grup maçlarına Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya (D Grubu) ev sahipliği yaptı.

A Grubu'ndan Sırbistan, Polonya, Ukrayna ve Belçika, B Grubu'ndan İtalya, Bulgaristan, Romanya ve İsviçre, C Grubu'ndan Türkiye, Almanya, İsveç ve Çekya, D Grubu'ndan ise Hollanda, Fransa, Slovakya ve İspanya, son 16 turuna kaldı.

Organizasyonda son 16 turu maçları ile çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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