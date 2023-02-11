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Stefan Kuntz: Hiç böyle güçsüzlük duygusu yaşamadım

Stefan Kuntz depremde yaşananları anlattı. Deprem anında İstanbul'da gelişmeleri takip ettiğini ve gördükleri karşısında şok olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:18
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Milli takım teknik direktörü Kuntz yaşananları anlattı

Stefan Kuntz: Hiç böyle güçsüzlük duygusu yaşamadım
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Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananlar hakkında konuştu.

"KADERİ ÖĞRENİYORSUNUZ"

“Hiç böyle bir güçsüzlük duygusu yaşamadım. Belki 11 Eylül 2001'deki terör saldırısı dışında. Burada hayal etmemiz zor. Birbirine yakın on şehir ve bundan etkilenen 13 milyon insan. Kaderi öğreniyorsunuz ve çaresizce izlemek zorundasınız" dedi. 

60 yaşındaki Alman Teknik Adam, yıkıcı deprem 22.000'den fazla insanı öldürdüğünde hala Türkiye'deydi. Kuntz, TFF'nin İstanbul'daki ofisinde televizyonda felaket bölgesinden korkunç görüntüleri gördüğünü belirtti.

Görüntüleri izlerken şoka girdiğini belirten Kuntz "Orada yarım saat ağzım açık oturdum ve düşündüm: Bu doğru olamaz. Tam felaketin gerçek olduğunu anladığımda, bunu korkunç bir artçı şok izledi. Tekrar şoka girdim. Olayın dehşeti çok büyük" dedi.

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