Milli Takıma Paris'te yapılan saat oyununu açıkladı

Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarına güzel bir başlangıç yaptı…

Paris 2024’te madalya umudumuz olana Sultanlar eleştirilerin, baskıların ve dedikodunun gölgesinde çıktığı Hollanda maçını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmasını bildi…

Bu galibiyet Milli takımımıza inanılmaz bir moral oldu ve gruptaki Dominik maçı öncesinde oyuncularımızın yüksek enerjiye sahip olmasını sağladı…

MÜSABAKA ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

Müsabakaya günler kala yaşanan ve özellikle sosyal medyada önemli yer bulan kadro kaosu bize göre takımı inanılmaz olumsuz etkilemiş…

Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Voleybol Milli Takımı’nda “Teknik nedenler ve sakatlık” gerekçe gösterilerek son anda Tuğba İvegin kadrodan çıkarılarak İlkin Aydın kadroya dahil edildi!

İvegin’in menajeri “Tercih Paris’e gitmeden yapılsaydı daha şık olurdu” yorumu voleybol camiasında yankı buldu…

Sporcunun babası sosyal medyadan, “Çok ayıp ettiniz” paylaşımı yaptı…

Kadroya alınan Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, Galatasaray’ın baskılarıyla kadroya alındığı iddiasıyla sosyal medyada linç edildi...

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Galatasaraylı olması kadroyu kendisinin şekillendirmesi son günlerde çok konuşuldu, tartışıldı…

Başkan açıklama yapmak zorunda kaldı…

İlkin Aydın’ın 2 sene önce Vargas hakkında yaptığı “Kübalı yerine Türk olmasını tercih ederim” açıklaması yeniden gündeme getirildi… İşte bunların hepsi takıma olumsuz yansıdı…

Başka bir deyişle tekere çomak sokuldu!

KÖTÜ BAŞLADIK, İYİ BİTİRDİK

Maça gelince...

Savunma anlayışımız ilk iki sette hiç olmadığı kadar kötüydü…

Arka alandan manşet çıkaramamak hücum gücümüzü zayıflattı. Bloklar yerinde ve zamanında değildi...

En önemlisi takımın kazanma inancını ilk iki sette sahada göremedik…

Birde pasörümüze değinelim…

Elif tamam savunmada yüksek, ancak attığı paslar klasik…

Rakip Vargas'ı çözmüş…

Biz farklı hücum varyasyonları yapamıyoruz…

Ebrar ilk iki sette sahada neredeyse yok…

Kritik üçüncü setin ardından oyuna yeniden tutunuyoruz ve sayı makinalarımızla oyunda dengeyi sağlıyoruz…

Liberomuz Gizem mükemmel bir oyun ortaya koydu ve takıma enerji verdi…

Nitekim 2-0 geriden gelip 3-2 maç kazanmak tam bir lider takımın işi…

Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş bir ülke takımıyız ve bunu olimpiyatlarda herkese kanıtladık…

Grubumuzda İtalya liderlik için favori…

Biz ikinci maçımızı Dominik Cumhuriyeti ile Perşembe oynayacağız…

Dominik maçını kazanmamız durumunda gurubu ikinci sırada tamamlayabileceğiz…

Son maçımız ise İtalya ile olacak.

MELİSSA VARGAS İŞİ BİTİRDİ

Melissa Vargas ile bir şeyler söylemek gerekirse, maçın son iki setine damga vurdu…

Karar setinin son sayısına çekirge gibi sıçrayan, kelebek gibi uçan, Mike Tyson gibi vuran Melissa Vargas son sözü söyledi ve Hollanda’nın hevesini kursağında bıraktı…

Evet, bütün kızlar çok değerli sporcular, inanılmaz emekleri var, ancak Vargas’ı başka bir yere koymak gerekirse, hücumdaki müthiş sıçraması, topa hükmedişi ve rakip takım oyuncularını çaresiz bırakışı, sadece bizleri değil, bütün dünyayı kendisine hayran bıraktırdı…

Hollanda maçının sonlarında hem gözümüzdeki hem de gönlümüzdeki yerini sağlamlaştırdı…

Bu 3-2’lik galibiyette alkışı hak etti…

Tabii ki, diğer sporcularımız da.

MİLLİ TAKIMA SAAT OYUNU

Paris Olimpiyat oyunlarında yataklarından sabahın köründe kalkan ve Fransa saati ile 9:00'da, Türkiye saati ile 10.00'da müsabakalara çıkan Filenin Sultanları, bu erken saat uygulamasından son derece rahatsızlar...

Türkiye'nin 3 maçını da aynı saate koyan Organizasyon Komitesi ne yapmak istiyor, açıkçası ben de merak ediyorum.