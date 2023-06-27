Milli Takım'da Kuntz'un yerine Fatih Terim. Eski TFF yöneticisinden büyük itiraf

Sabah'a konuşan Selim Soydan "Stefan Kuntz çok eleştirilmesine rağmen Türkiye'yi EURO 2024 grubunda liderliğe taşıdı. Alman hocanın performansı ile ilgili düşünceniz nedir" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kitabın ortasından konuşacağım. Hakan Çalhanoğlu, iki kere konuştu Büyükekşi ile Kuntz'un gönderilmesi için. Kuntz'un son şansıydı Letonya ve Galler maçları. Yarım puan bile kaybetsek onu gönderip Fatih Terim'i getireceklerdi.

BEDAVADAN YER İŞGAL EDİYOR

Kuntz'u gram sevmeyen topçular, 6 puan kazanarak Kuntz'un takımın başında kalmasını sağladılar. Dua etsin ki, bu kadar karakterli bir kadromuz var. Aynı karakterli duruşu Kuntz'dan da bekliyoruz. Faroe'ye yenildiğimiz gün istifa etmesi lazımdı, şu anda bedavadan yer işgal ediyor.

"DEĞİŞİM OLACAK"

Hamit Altıntop'un operasyonuyla Stefan Kuntz'un gönderilip Abdullah Avcı'nın göreve getirileceğini ifade etmiştiniz. Bu operasyondan son anda vazgeçildi. Önümüzdeki günlerde bu değişikliği bekliyor musunuz?

Hamit kardeşim bunu bile becerememiş demek ki. Şenol Güneş gibi uluslararası bir tecrübeyi ayak oyunlarıyla gönderip, lafını dinletebileceği dünya üzerindeki tek adam olan Kuntz'u getirdi. Ama artık Kuntz bile onu dinlemiyor. Değişiklik bekliyorum tabii ki, Milli Takım'ın başına Türk teknik adam geçmesini istiyorum.