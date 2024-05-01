Real Madrid'de flaş gelişme

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Real Madrid'de flaş gelişme
Thibaut Courtois'un sezonun başında yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında Kepa'nın transfer edilmesine rağmen, Andriy Lunin'in sergilediği etkileyici performansla Real Madrid'de dikkat çekti.

Özellikle Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde penaltılara kadar süren maçta parlayan Andriy Lunin'in sözleşmesinin 2025 yılında biteceği ifade edildi.

The Athletic'te yayınlanan bir habere göre, Real Madrid'in 25 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'in sözleşmesini yenilemek için adımlar attığı bildirildi.

Haberde, Real Madrid yönetiminin Andriy Lunin'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmayı ve maaşında artış yapmayı planladığı belirtildi.

Andriy Lunin, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 29 resmi maçta toplam 27 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

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