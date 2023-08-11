Milli Takımımız Dünya Şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Rakip ABD

Milli takımımız, U19 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Hırvatistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada namağlup olarak finale yükselen Türkiye, finalde ABD ile karşılaşacak.

Osijek kentinde oynanan yarı final maçında ABD, İtalya’yı 18-25, 22-25, 25-20 ve 15-25 setlerle 3-1 mağlup etti. ABD, bu sonuçla finale yükseldi.



Milliler, yarı finalde Japonya’yı 3-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Turnuvadaki tüm maçlarını kazanan Ay-yıldızlılar, finalde bu akşam TSİ 22.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.