Milli Takım'ın İspanya maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Editör: Barış Atakan

Javier Perez Sport Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak ve Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

U18 Millî Takımımızın U18 Hazırlık Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor A.Ş.), Enes Emre Büyük (Galatasaray A.Ş.), Kağan Arıcan (Bitexen Antalyaspor)

Defans: Mustafa Emir Akyıldız (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Bilgin (KRC Genk), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe A.Ş.), Eren Özkul (HB Koge), Mustafa Alper Özden (FC Ingolstadt 04), Kadir Subaşı (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Berkay Karaca (FC Schalke 04), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Yasin Kasal (Galatasaray A.Ş.), Efe Korkut Martin (VfB Stuttgart), Emre Gökay (EMS Yapı Sivasspor), İsak Vural (Hammarby IF), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), İsa Halidi (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Melih Arda Saygı (Almere City FC), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.)

Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu