Milli takımın rakibi belli oldu

Kaynak: AA
Milli takımın rakibi belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turunda Ukrayna ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.

İlgili Haberler
Olimpiyatlardan yarışmadan elendi. Herkes doping sandı. Gerçek nedeni öğrenenler şaştı kaldı
Ali Koç rest çekti. Anında geri adım attılar
Son Haberler
Araç sahipleri dikkat! O parayı sakın ödemeyin Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! O parayı sakın ödemeyin
Yozgat'ta feci kaza. Ölü ve yaralılar var Gündem
Yozgat'ta feci kaza. Ölü ve yaralılar var
Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü Magazin
Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü
Sakarya’nın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı Yaşam
Sakarya’nın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kapısına gelen ayıyı evine aldı Gündem
Kapısına gelen ayıyı evine aldı
Voodoo büyüsü yaptı 40 kişi yanarak öldü Gündem
Voodoo büyüsü yaptı 40 kişi yanarak öldü
Hugo Boss, Almanya'yı fethetmeye geliyor Dünya
Hugo Boss, Almanya'yı fethetmeye geliyor