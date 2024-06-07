Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük

Futbolda 19 yaş altı kadın ile 17 yaş altı kız milli takımlarının Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarındaki rakipleri belli oldu.

ÖLÜM GRUBU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde A Ligi'nde bulunan 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 1. turda İngiltere, İtalya ve Polonya ile 4. Grup'ta yer aldı.

A Ligi'nde mücadele edecek 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı ise 1. turda Almanya, Bosna Hersek ve Belçika ile 2. Grup'ta bulundu.