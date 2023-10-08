Milli tekvandocular Taiyuan Grand Prix'sinde

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren tekvando ve para tekvando grand prix müsabakaları, Çin'in Taiyuan kentinde yapılacak.

KAYNAK: AA
Milli tekvandocular Taiyuan Grand Prix'sinde

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik sıralamaya göre sporcuların davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi 11 tekvandocu ve 9 para tekvandocu temsil edecek.

Taiyuan Grand Prix'sinde para tekvando müsabakaları yarın, tekvando karşılaşmaları ise 10-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

- Tekvando

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo)

Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

- Para tekvando

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

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