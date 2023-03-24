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İpek Şenoğlu isyan etti

Milli tenisçi İpek Şenoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu'huhn kendisine gönderdiği belgeye isyan etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:49
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Milli tenisçi İpek Şenoğlu tepki gösterdi

İpek Şenoğlu isyan etti
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Türkiye'nin WTA düzeyinde final oynayan ilk tenisçisi olan, Türkiye'yi 176 kez milli takımda temsil eden İpek Şenoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu'na isyan etti.

Sosyal medya hesabından federasyonun kendisine gönderdiği belgeyi paylaşan Şenoğlu, Masters Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerine katılması için doldurulması gereken yerleri belirtti.

Belgede “Masters Dünya Şampiyonası için milli takıma seçilmem halinde Türkiye Tenis Federasyonu’ndan herhangi bir maddi talepte bulunmayacağımı taahhüt ederim” ifadesi yer alıyor.

İpek Şenoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Siz Milli Takım'a seçilseydiniz ve böyle bir belgeyi imzalamanız istenseydi; ne yapardınız? Aslında şu soruya cevabınızı daha da merak ediyorum. Ne hissederdiniz?” dedi.

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